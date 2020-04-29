Полицейских обязали оповещать собственника о проникновении в его помещение

https://static.news.ru/photo/8826b9ce-8afc-11ea-8e3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудников полиции обязали информировать собственников нежилых помещений и земельных участков о случаях, когда сотрудники органов внутренних дел проникли туда в отсутствие хозяина.

О каждом случае проникновения сотрудника полиции в нежилое помещение или на земельный участок не позднее 24 часов с момента проникновения информируется собственник либо его законный представитель, если такое проникновение было осуществлено в его отсутствие, — говорится в приказе главы МВД Владимира Колокольцева, размещённом на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В приказе также оговаривается, что полицейские обязаны установить собственника этого помещения или участка, а уведомление должно быть ему передано либо лично, либо направлено по почте или электронной связи. Порядок проникновения полицейских в помещения, на земельные участки и территории регламентирует статья 15 ФЗ «О полиции».

Как писал NEWS.ru, МВД опубликовало на портале нормативно-правовых актов новый Кодекс этики и служебного поведения полицейских. Согласно документу, полицейские обязаны соблюдать культуру речи и уметь грамотно передавать мысли. Также им необходимо придерживаться речевых норм и воздерживаться от нецензурной брани. Сотрудникам правоохранительных органов запрещено публично участвовать в азартных играх, употреблять наркотики и психотропные вещества в немедицинских целях. Помимо этого, полицейские не имеют права высказывать суждения и оценки в отношении государственных органов, должностных лиц и политических партий. Однако наказание за нарушение этих норм в кодексе не предусмотрено.