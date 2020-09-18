Пол водителя может в будущем влиять на стоимость ОСАГО

https://static.news.ru/photo/420d7efc-fa99-11ea-a4b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

После того как в России внесли поправки в закон об Обязательном страховании автогражданской ответственности, страховые компании могут начать при расчёте полиса брать во внимание женщиной или мужчиной является автомобилист. Об этом рассказал исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

Есть же в спорте отдельно женские и мужские соревнования — и это не считается дискриминацией, а считается отражением объективно существующих между людьми различий. Аналогично и страховщики вправе использовать те тарифные факторы, которые, согласно их статистике, объективно влияют на аварийность автовладельца, — рассказал Уфимцев «Комсомольской правде».

При этом, добавил эксперт, пол водителя не единственный необычный фактор расчёта стоимости. Он пояснил, что, например, ОСАГО для владельца красного спортивного авто будет стоить дороже, так как он, по статистике, ездит агрессивнее, чем владельцы семейных моделей.

Наличие различий в аварийности между мужчинами и женщинами подтвердил и директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Андрей Ковалёв.

Женщины, по нашей статистике, попадают в ДТП в среднем на 5–10 процентов чаще мужчин, но при этом у мужчин аварии более разрушительные. Средний убыток у них несколько больше, — сказал он.

Однако эксперт заверил, что пол на самом деле оказывает не сильное влияние на стоимость полиса.

Поправки в закон об ОСАГО вступили в силу в августе. Они позволили страховым компаниям учитывать дополнительные личностные факторы для каждого водителя. При этом Центробанк определился с перечнем критериев, которые страховщики использовать не могут. Речь идёт о дискриминирующих факторах. В их число вошли национальная, расовая и языковая принадлежность.

Как писал NEWS.ru, в Москве планируется запустить цифровой сервис «Народный каршеринг», который позволит любому московскому автовладельцу сдать свою машину в аренду на время, когда он ею не пользуется, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.