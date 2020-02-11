https://static.news.ru/photo/3c86f70e-510e-11ea-9499-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жён с «бесплатными проститутками». Она считает, что такие высказывания дискредитируют верующих.

Об этом Поклонская написала в своём Telegram-канале. Она призвала представителей церкви не давать поводов для провокаций. Потому что если одни разозлятся, другие «покрутят пальцем у виска», найдутся и всякие «Невзоровы», которые назовут верующих «мракобесами» из Средневековья.

Депутат призвала и россиянок не обращать внимания на такие высказывания. При этом Наталья Поклонская добавила, что ей становится «жутковато», когда она слышит нечто подобное от священника. И напомнила Смирнову бессмертные строки: «Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете».

Ранее NEWS.ru сообщал, что заместитель председателя Совета по правам человека при президенте Ирина Киркора считает, что слова главы Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерея Димитрия Смирнова о гражданских жёнах, которые якобы выполняют роль «бесплатных проституток», некорректны и оскорбительны.