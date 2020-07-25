Похищенного из роддома под Ростовом новорождённого вернули матери

https://static.news.ru/photo/dccd3822-cea4-11ea-bda3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Младенца, которого выкрали из родильного дома в Сальске, удалось найти и вернуть маме. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

Ребёнок передан матери, его жизни и здоровью ничего не угрожает, — приводит сообщение СК РИА Новости.

Ночью 25 июля неизвестная женщина украла из палаты роддома мальчика двух дней от роду, матерью которого является Наталья Русикова. Женщину задержали вместе с ребёнком в Калмыкии. Жизнь младенца вне опасности. В настоящее время ничего не известно о личности подозреваемой и мотивах, которые побудили её к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело.

Местные СМИ писали, что незадолго до похищения ребёнка якобы одна из рожениц предложила другой поменяться детьми из-за того, что у неё родилась девочка, а она хотела мальчика. Через некоторое время ребёнок пропал. На камеры видеонаблюдения попала женщина, которая быстрым шагом покидала территорию медицинского учреждения. В руке она несла пакет, в котором будто бы находился младенец.

Как писал NEWS.ru, мать младенца считает, что её пытались ввести в транс и загипнотизировать, поскольку на протяжении всего времени она не осознавала опасности произошедшего.