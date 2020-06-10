Погибший в ДТП с Ефремовым будет захоронен 11 июня 2020 года

https://static.news.ru/photo/a48696f0-ab47-11ea-97e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Благочинный — протоиерей Геннадий Черкасов сообщил дату похорон жителя Рязанской области Сергея Захарова, который погиб в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым.

Завтра в семь утра родственники выедут с телом из Москвы и приедут на отпевание в храм Казанской Божией матери в селе Константиново. Это произойдет примерно в 9-10 утра, — цитирует его РИА Новости.

По словам протоиерея, он лично будет отпевать погибшего. Черкасов также добавил, что все участники церемонии должны будут использовать средства индивидуальной защиты из-за пандемии коронавируса.

Как писал NEWS.ru, актёр Михаил Ефремов пытался покончить с собой. По данным СМИ, он пытался это сделать в своей квартире в одной из комнат.