«Погибнет много людей»: учёный описал российский сценарий борьбы с COVID-19

https://static.news.ru/photo/dd7c5b74-7899-11ea-a1b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пандемия коронавируса в России может пойти по «взрывному» сценарию с резким началом, большим количеством жертв и последующим спадом. Об этом рассказал профессор Сколковского института науки и технологий Георгий Базыкин.

По его словам, есть три реальных сценария развития пандемии COVID-19: «либо всё будет очень быстро, либо всё будет очень плохо, либо всё будет очень хорошо».

Будет быстрая вспышка эпидемии, погибнет много людей, после этого — быстрый спад, — объяснил Базыкин, что будет при неблагоприятном варианте развития пандемии.

В таком случае, по мнению учёного, всё займёт не более двух месяцев. Если же карантинные меры окажутся эффективными, то всё завершится в течение нескольких месяцев, передаёт «Царьград».

При третьем сценарии властям РФ удастся сгладить пик эпидемии и не допустить резкого роста летальных исходов, однако в таком случае пандемия будет продолжаться очень долго, в течение многих месяцев.

Лучшее, на что можно рассчитывать, — это жёсткими мерами очень резко снизить передачу коронавируса, — подытожил профессор.

Ранее главный врач московской городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что коронавирус в России развивается по необычному сценарию. В частности, его и его коллег удивил возраст поступающих к ним на лечение пациентов, писал NEWS.ru.