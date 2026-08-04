Подоконник утонет в цветах: секрет быстрого укоренения черенка олеандра дома

Олеандр ценят за пышное и продолжительное цветение. Но покупать взрослое растение совсем не обязательно — его легко размножить черенками в домашних условиях. При правильном уходе первые корешки появляются уже через несколько недель.

Для черенкования лучше выбирать крепкие верхушечные или одревесневшие побеги с 2–4 междоузлиями. Сделайте прямой срез, удалите нижние листья, а верхние слегка укоротите. Затем замочите черенок в теплой воде на 15–20 минут, чтобы смыть млечный сок, и слегка подсушите.

Налейте в небольшую емкость воду комнатной температуры и добавьте таблетку активированного угля. Поместите туда черенок и поставьте его в светлое теплое место. Воду меняйте каждые 2–3 дня. Когда корни достигнут длины 2–3 см, растение можно пересаживать в грунт.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что олеандр хорошо укореняется без сложных манипуляций. После пересадки первое время защищайте молодое растение от прямых полуденных лучей — так оно быстрее адаптируется и тронется в рост.

Ранее сообщалось, что многие дачники ждут цветения гортензий до середины лета, но его можно немного приблизить. Для этого не нужны дорогие препараты — достаточно создать кусту теплые условия после зимы.