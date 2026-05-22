Подоконник кормит не хуже грядки: какие овощи легко вырастить прямо в квартире

Многие до сих пор считают подоконник местом только для цветов, хотя на нем можно собирать настоящий мини-урожай. Кухня с ее теплом и влажностью отлично подходит для зелени, томатов и даже редиса. А зимой такой домашний огород особенно радует — свежая зелень всегда под рукой и без магазинного пластика.

Лучше всего для квартиры подходят компактные сорта с пометкой «для балкона». Карликовые томаты вроде «Тайни Тим» вырастают небольшими, но активно плодоносят. Для быстрого результата стоит посадить редис «18 дней» или листовые салаты — первую зелень можно срезать уже через пару недель.

Важно правильно подобрать горшки. Для укропа, руколы и базилика хватит глубины 10–15 см, а томатам и мини-перцам нужны емкости побольше. На дно обязательно насыпают керамзит, чтобы корни не загнивали.

Обычная земля с улицы не подходит — она быстро уплотняется и может принести вредителей. Гораздо удобнее готовый грунт с перлитом. Поливать растения лучше отстоянной водой, а подкармливать понемногу раз в две недели.

Зимой томатам и перцам пригодится подсветка, а зелени часто хватает и солнечного окна.

