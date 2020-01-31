https://static.news.ru/photo/d0c4100c-440a-11ea-be61-fa163e074e61_660.jpg Фото: горсовет-керчь.рф

В Керчи нашли способ уладить скандал с подаренным блокадникам хлебом. Как заявил первый заместитель председателя Госсовета Крыма Ефим Фикс, власти республики после резонансного инцидента предложат ветеранам пройти лечение в здравницах региона.

Первое, что я сделаю — встречусь со всеми 11 блокадниками, есть, о чём поговорить. Мы предложим нашим уважаемым ветеранам пролечиться в наших санаториях крымских, договорённости за ночь мы обеспечили, — сообщил он ТАСС.

Парламентарий уточнил, что блокадники смогут провести в санаториях коло двух недель.

Скандал в Керчи разгорелся после того, как глава горсовета Мая Хужина, её заместитель Лариса Щербула и ещё несколько городских чиновников посетили 11 человек, переживших блокаду Ленинграда. Фотографии с этих встреч, опубликованные Хужиной, вызвали возмущение общественности. На снимках видно, что чиновницы были одеты в шубы, а в качестве подарков блокадником вручался хлеб в целлофановом пакете. Позже чиновница объяснила, что подарки представляли собой не обычный хлеб, а караимские пироги с мясом.

Об инциденте узнал глава Крыма Сергей Аксёнов. Он поручил провести служебную проверку. 31 января стало известно, что глава городского совета Керчи уходит в отставку,однако позже чиновница заявила, что отзывает своё заявление, объяснив случившееся «сиюминутной слабостью», писал NEWS.ru.