Под Вологдой торжественно открыли полицейский контейнер

Пункт полиции в контейнере, предназначенном для перевозки грузов, торжественно открыли в посёлке Семёнково Вологодской области. Об этом говорится на сайте местного управления МВД, где строение назвали «первым в регионе модульным участковым пунктом полиции».

В торжественной церемонии принимали участие замглавы региональной полиции Александр Гладышев, руководитель Вологодского муниципального района Сергей Жестянников и глава Семёнковского сельского поселения Иван Боринц. Кроме того, на мероприятии были ветераны, кадеты и общественники, а новый пункт полиции освятил настоятель храма Святителя Николая Чудотворца в Кувшиново иерей Алексей Ситник.

Процесс выбора здания был долгим, но вместе с руководством ОМВД России по Вологодскому району мы нашли подходящее решение — модульная конструкция, — рассказал Жестянников.

Помещение оборудовано двумя кабинетами, техникой и средствами связи. В нём участковые будут работать и принимать посетителей. Чиновники заявили, что в новом помещении условия для работы силовиков значительно лучше, чем в старом.

В сентябре 2020 года челябинские депутаты от «Единой России» Сергей Овчинников и Алексей Локоцков, а также замглавы Советского района города Евгений Петров торжественно открыли мусорные контейнеры во дворе жилого дома. Они перерезали красную ленточку у контейнерной площадки.