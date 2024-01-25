Названо число пар, поженившихся в зеркальную дату в 2024 году в Москве Около 320 столичных пар поженились в первую зеркальную дату 2024 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 320 пар поженились в Москве в зеркальную дату 24 января 2024 года, сообщается в Telegram-канале управления ЗАГС столицы. В учреждении рассказали, что 24-го числа отмечался Международный день эскимо, в связи с чем сотрудники Дворца бракосочетания № 1 раздавали всем молодоженам в этот день лакомство. В управлении ЗАГС отметили, в 2024 году у пар пользуются популярностью все даты с числом 24.

В среду, в будний день, в первую зеркальную дату 2024 года свидетельство о заключении брака получили 319 молодоженов, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что большие очереди за свидетельствами о смерти образовываются в одном из отделов петербургского ЗАГСа на протяжении нескольких дней. Отделение на улице Достоевского осталось единственным работающим во время новогодних праздников. В очереди находились порядка 100 человек, на оформление одного уходило около получаса, при этом учреждение закрывает двери в 18:00.

В декабре в роддоме города Выборга родилась на свет девочка ростом 59 сантиметров и весом 5,7 килограмма. В пресс-службе местного управления ЗАГС подчеркнули, что это рекорд 2023 года для региона. В январе крупная девочка весом 5,7 килограмма и при росте в 53 см появилась на свет в роддоме № 3 Владивостока. По словам врачей, «малышка-крепышка» стала третьим ребенком в семье.