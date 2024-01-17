В роддоме Владивостока появилась на свет «малышка-крепышка» Крупная девочка весом почти шесть килограммов родилась во Владивостоке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Крупная девочка весом 5,7 килограмма появилась на свет во Владивостокском роддоме № 3, сообщили в пресс-службе медучреждения. По словам врачей, «малышка-крепышка» стала третьим ребенком в семье. Отмечается, что в настоящее время мать и сама девочка остаются в больнице под присмотром врачей, их состояние оценивается как хорошее.

В нашем роддоме на свет появилась почти шестикилограммовая девочка. Малышка-крепышка стала третьим ребенком в семье, ее вес достиг 5760 граммов, а рост — 53 см. Кстати, ее брат и сестра тоже крепыши, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что вес брата девочки составил четыре килограмма при рождении, а сестры — 5,6 килограмма. Как утверждает заведующая акушерским обсервационным отделением роддома Наталья Король, врачи изначально предполагали, что ребенок будет крупным. Пациентка родила путем кесарева сечения, никаких осложнений во время операции не возникло.

Аналогичный случай ранее был зафиксирован в Ленинградской области в конце декабря. По словам врачей, в роддоме города Выборга родилась на свет девочка ростом 59 сантиметров и весом 5,7 килограмма. В пресс-службе местного управления ЗАГС подчеркнули, что это рекорд 2023 года для региона.