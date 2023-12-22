Девочка-богатырь весом почти 6 кг родилась в Ленобласти

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В роддоме города Выборга Ленинградской области появилась на свет девочка ростом 59 см и весом 5,7 кг, сообщили «МК в Ленобласти» в пресс-службе местного управления ЗАГС. По данным ведомства, это рекорд года для региона.

Как пишет издание, новорожденной и ее матери вручили свидетельство о рождении, памятный подарок и медаль. Отмечается, что рост и вес младенца соответствуют приблизительно трехмесячному возрасту. Матери ребенка 37 лет, у нее есть еще двое детей.

Самым крупным ребенком в истории современной России считается девочка, родившаяся в Алтайском крае в 2007 году. Ее вес при рождении составил 7750 граммов.

Ранее сообщалось, что жительнице Южно-Сахалинска пришлось рожать в машине скорой помощи, попавшей в ДТП из-за водителя, который не уступил дорогу медикам, двигавшимся с включенными проблесковыми маячками и сиреной. Схватки у женщины, находившейся в скорой, начались спустя несколько минут после происшествия. Врачи приняли решение принимать роды на месте. Через 10 минут на свет появилась девочка. Состояние матери и ребенка оценивается как удовлетворительное.

В начале ноября подмосковные врачи спасли трехнедельного младенца, у которого диагностировали врожденный порок развития — мембрану пилорического отдела желудка. Она закрывала просвет кишечника и препятствовала нормальному прохождению пищи из желудка по пищеварительному тракту.