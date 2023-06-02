«Почта России» протестирует доставку посылок беспилотниками до дронопортов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Почта России» и «Русдронопорт» проведут тестирование доставки посылок при помощи беспилотников до дронопортов, сообщает пресс-служба почтовой компании. Дронопорт выполняет функцию почтомата, который может хранить три или восемь посылок, в зависимости от типа конструкции.

«Почта России» и «Русдронопорт» договорились провести тест по доставке посылок с помощью беспилотников до дронопортов. Партнеры проработают комплекс мер для поэтапного развития наземной инфраструктуры дронопортов для развития доставки почтовых отправлений, — говорится в сообщении.

Беспилотники будут садиться на посадочную поверхность в верхней части дронопорта, которая оборудована автоматическим люком для приема отправлений. После доставки посылки с помощью дрона клиент может забрать ее, как из обычного почтомата.

Максимальный вес посылки составит 10 килограммов. Дронопорт будет взломостойким и закрытым.

С 3 мая власти Москвы ввели запрет на полеты беспилотников в черте города. По словам мэра столицы Сергея Собянина, эти меры были приняты для предотвращения несогласованных полетов БПЛА. Он подчеркнул, что в последнее время правоохранительные органы Москвы столкнулись с трудностями в работе из-за дронов.

Эти меры были введены после того, как в ночь на 3 мая Кремль атаковали два беспилотника.