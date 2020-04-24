Побитая москвичка с недействительным QR-кодом первой напала на таксиста

https://static.news.ru/photo/73135c24-8659-11ea-905a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудник службы такси, которого обвинили в нападении на москвичку с недействительным цифровым пропуском, передал РЕН ТВ запись с видеорегистратора. Пассажирка первой начала оскорблять таксиста, ударила мужчину и отказывалась покинуть машину.

Судя по опубликованной записи, водитель несколько раз попытался проверить QR-код пассажирки и, отказавшись везти девушку с недействительным пропуском, не смог уговорить её вернуться домой и вызвать другой автомобиль.

Система почему-то снова определяла ей именно этого водителя. На записи запечатлено, как дама возмущенно просит оператора «немедленно заблокировать» водителя только потому, что у неё не сработал пропуск, — сообщает РЕН ТВ.

Мужчина силой вытащил девушку из такси, когда она обозвала водителя и пригрозила убить «здесь и сейчас», если её проблема не решится.

Как писал NEWS.ru, потасовку между москвичкой и таксистом 24 апреля запечатлели жители района Бибирево. Девушка вызвала полицию и обвинила водителя в нападении.