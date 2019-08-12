https://static.news.ru/photo/d206419c-bd00-11e9-85bf-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Нишанова Фото: kate_love_max/Instagram.com

Пользователи социальных сетей раскритиковали конкурс «Миссис Россия – 2019» и его победительницу Екатерину Нишанову из Геленджика. Комментаторы считают, что в стране есть женщины с естественной красотой, которые по-настоящему достойны этой награды.

Своё мнение граждане, в частности, выразили под постом певца Николая Баскова, который в Instagram поздравил финалисток. По мнению одного из пользователей, женщины просто перепутали конкурс. Другой комментатор задался вопросом, куда делись настоящие русские красавицы.

В Twitter пользователи отметили, что Нишанова явно переборщила с ботоксом. Один из комментаторов подчеркнул, что «какая Россия, такая и миссис».

Ранее News.ru писал, что Нишанова стала победительницей ежегодного конкурса «Миссис Россия — 2019». Самой красивой женщине страны 33 года, она воспитывает двоих детей.