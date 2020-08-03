По делу о торговле детьми арестовали врачей, переводчика, юриста и курьера

https://static.news.ru/photo/a6e6fd9a-d572-11ea-87ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По судебному делопроизводству о продаже младенцев, рождённых от суррогатных матерей, под арест отправили нескольких медицинских работников, юриста, переводчика и даже доставщика еды для рожениц. Об этом рассказал адвокат Игорь Трунов.

3 августа Мосгорсуд рассматривает жалобы на арест шести фигурантов дела. В ходе расследования задержаны восемь подозреваемых: три врача частных медцентров, два руководителя коммерческих организаций и их сотрудники.

Несколько врачей, юрист, переводчик и даже курьер, который развозил документы и привозил еду суррогатным матерям, арестованы, — сообщил он РИА Новости.

Согласно данным следствия, в Москве с 2014 по 2020 год начальство и сотрудники двух коммерческих организаций, привлекая к процессу также работников частных медицинских организаций, предоставляли за деньги услуги суррогатных матерей.

Следователи при этом считают, что они нарушали российские законы в области использования вспомогательных репродуктивных технологий.

Дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми возбудил в Одинцово подмосковный главк СК в январе. В одной из квартир посёлка ВНИИССОК было обнаружено тело младенца, которого родила суррогатная мать. Экспертиза тогда установила, что причиной смерти новорождённого стал синдром внезапной смерти. После этого следователи нашли в квартире ещё троих детей, рождённых на продажу. Пока они там находились, их биологические родители оформляли на них документы, среди которых были и необходимые для вывоза малышей за границу.

После этого детей забрали в городскую больницу, а следователи занялись проверками, в том числе и компании, занимавшейся программой суррогатного материнства, и местных органов внутренних дел и опеки. Сейчас дело находится в центральном аппарате СК РФ.

Ранее заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая заявила о необходимости корректировки закона о суррогатном материнстве. По её мнению, такие услуги должны оказываться только в привязке к гражданству и состоянию здоровья.

В свою очередь председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда напомнил об этической стороне суррогатного материнства. Он отметил, что в современных реалиях оно зачастую становится преступным бизнесом, масштабы которого сложно оценить.

Как писал NEWS.ru, из-за пандемии коронавируса иностранцы не смогли забрать из России примерно тысячу младенцев, рождённых от суррогатных матерей, сообщила зампредседателя Совета по правам человека (СПЧ) Ирина Киркора.