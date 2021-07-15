Платные вытрезвители в России заработают в октябре

Коммерческие вытрезвители откроются в России уже в октябре. В III квартале Минюст завершит экспертизу документов, которые регламентируют работу таких заведений, пишут «Известия».
Документы, которые должны запустить механизм работы вытрезвителей, заинтересованные ведомства
По словам замминистра здравоохранения Олега Сагалая, порядок уже подготовлен и согласован всеми тремя указанными ведомствами.
В настоящее время он проходит экспертизу в Министерстве юстиции, после чего, мы надеемся, будет опубликован и вступит в силу. Мы рассчитываем на то, что работа по этому документу будет завершена в третьем квартале, — цитирует газета представителя Минздрава.
В документе прописаны структура, штат, параметры помещений, освещённости и другие критерии. Вытрезвители рекомендовано оснастить душевыми, туалетами, камерами хранения и в обязательном порядке медкабинетом.
Полномочия по открытию вытрезвителей будут принадлежать региональной и муниципальной властям. При этом государство может предоставить под вытрезвители площади на льготных условиях. Частная клиника или другое предприятие, которые будут содержать учреждения, возьмут с постояльцев плату.
Доставлять в вытрезвители клиентов будут патрули полиции при соблюдении ряда определённых правил. Например, запрещено привозить в «трезвяк» подростков и беременных женщин.
Ранее Министерство внутренних дел утвердило порядок доставления пьяных людей в вытрезвители. Из текста, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, следует, что силовики получат право забирать нетрезвых граждан в том числе из дома.