Пивного контрафакта на рынке в России стало на 14% больше

Новое исследование Высшей школы экономики (ВШЭ) показало, что объём нелегальной пивной продукции в первом полугодии 2021 года увеличился до 14% из-за открытия границ. По мнению специалистов, это может привести к потерям бюджета до 30 млрд рублей в год, в том числе из-за недобора платежей по акцизу на пиво на уровне 26–27 млрд рублей. Об этом сообщают «Известия».

Прямые потери от неуплаты налогов и акциза на пиво недобросовестными участниками рынка в 2015–2019 годах составляли 15–30 млрд рублей в год. Ввоз нелегальной продукции из соседних стран — членов ЕАЭС — Казахстана и Белоруссии — в последние годы заметно вырос, достигнув 18 млн литров в 2020 году, — сказано в исследовании.

При этом известно, что для противодействия незаконному обороту пива пять федеральных органов и органы исполнительной власти субъектов России наделили 48 полномочиями, которые охватывают все стадии оборота пива.

Ранее стало известно, что, согласно данным мониторинга Национального союза свиноводов (НСС), стоимость свинины в России резко снизилась. Эксперты связывают это с ростом производства и падением спроса на продукцию. Специалисты отмечают, что тенденция снижения цен на свинину продолжится и в следующем году.