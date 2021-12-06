Свинина рекордно подешевела перед Новым годом

Согласно данным мониторинга Национального союза свиноводов (НСС), стоимость свинины в России резко снизилась. Эксперты связывают это с ростом производства и падением спроса на продукцию. Об этом сообщает издание «Коммерсант».

Рост производства свинины и снижение спроса в четвёртом квартале привели к резкому падению цен на этот вид мяса. Стоимость живых свиней и полутуш на минувшей неделе сократилась до 96,8 рубля и 146,46 рубля за 1 кг соответственно, что ниже среднего уровня 2020 года, — сказано в отчёте организации.

Специалисты отмечают, что тенденция снижения цен на свинину продолжится и в следующем году.

Ранее стало известно, что новогодний стол в этом году подорожает на 10–15% по сравнению с прошлым. По словам экспертов, основной причиной является рост цен на продукты, в том числе на «борщовый набор» и условный набор для оливье. Специалисты отдельно отметили высокую стоимость красной икры, которая в октябре достигла исторического максимума.

Согласно данным Росстата, семье из 4–5 человек праздничный стол обойдётся в 11,5 тысячи рублей. Экономисты также заявляют, что из-за неурожая винограда цены на шампанское и вина могут ещё вырасти.