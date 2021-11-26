Новогодний стол подорожает для россиян на 15%

Новогодний стол в этом году подорожает на 10-15% по сравнению с прошлым. По словам экспертов, основной причиной является рост цен на продукты, в том числе на «борщовый набор», а также на условный «набор для оливье». Специалисты отдельно отметили высокую стоимость красной икры, которая в октябре достигла исторического максимума. Об этом сообщает «Прайм».

Стоимость икры и рыбных консервов выросла из-за роста инфляции, а также ценовой политики рыбодобывающих компаний. К тому же цену на конечный товар будет разогревать и новогодний ажиотаж, поэтому лучше покупать рыбные деликатесы уже сейчас, — рассказал руководитель направления по закупкам ООО «Русский Рыбный Мир» Игорь Попов.

Согласно данным Росстата, семье из 4-5 человек праздничный стол обойдётся в 11,5 тысяч рублей, заявил доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников. Экономисты также заявляют, что из-за неурожая винограда цены на шампанское и вина могут ещё вырасти.

Ранее стало известно, что рестораны планируют поднять цены на свои блюда в 2022 году на 15%. По словам представителей отрасли, на этот шаг их вынуждает пойти ситуация с ценами на продукты, а также увеличенная стоимость логистики.

При этом рестораторы рассматривают разные подходы к решению проблемы с ценами. В «Якитории» заявили, что не будут менять цены, если стоимость продуктов не изменится в следующем году, но если это произойдёт, то изменения вступят в силу в новом весеннем меню.