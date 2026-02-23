Пирог, который печется сам: с вишней на кефире. Сделал тесто, высыпал ягоды — и через 30 минут дом наполняется волшебным ароматом

Зимняя Олимпиада — 2026
Фото: D-NEWS.ru
Этот пирог — для тех, кто не любит приторную сладость. Вишня, особенно замороженная, дает ту самую бодрящую, освежающую кислинку, которая разрезает сладость теста и сахарной шапки. Каждый кусочек — это баланс: сначала хруст карамели, потом нежность теста и наконец — взрыв вишневого сока.

В миске 100 граммов размягченного сливочного масла растираю с 100 граммами сахара до легкой пушистости. Добавляю 2 яйца и хорошо перемешиваю. Вливаю 1 стакан кефира комнатной температуры, перемешиваю. Просеиваю сверху 250 граммов муки, добавляю половину чайной ложки соли, половину чайной ложки ванилина и 1 чайную ложку разрыхлителя. Быстро замешиваю тесто консистенции густой сметаны. Оно будет немного комковатым — это нормально. Форму для запекания (примерно 22×30 см или диаметром 24 см) смазываю маслом. Выливаю в нее тесто и разравниваю ложкой. Сверху прямо из пакета равномерно рассыпаю 500 граммов замороженной вишни. Не размораживать! Затем щедро прямо поверх ягод рассыпаю 4-5 столовых ложек сахара (примерно 50–70 г из указанных 450 г, остальное — по вкусу в тесто и для посыпки). Это создаст ту самую хрустящую корочку. Ставлю в разогретую до 200 °C духовку на 30–35 минут. Пирог готов, когда тесто пропечется, а сахарная верхушка карамелизируется. Даю пирогу полностью остыть прямо в форме — так он лучше схватится, и его будет легче резать. Перед подачей посыпаю сахарной пудрой через ситечко.

