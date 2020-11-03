Эпидемиолог спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 на середину ноября

https://static.news.ru/photo/02826c70-1dcb-11eb-bb59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пик заболеваемости в России на фоне пандемии коронавируса может достигнуть пика в середине ноября. Однако многое зависит от ситуации в регионах, считает замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии при Роспотребнадзоре Александр Горелов.

Он пояснил, что рост заболеваемости в субъектах РФ начался в разное время, поэтому и его пик будет не одновременным.

На развитие эпидемического процесса влияет множество факторов — и климатических, и социальных. Одним из ключевых бесспорно является приверженность к использованию средств индивидуальной защиты, соблюдению социальной дистанции, — цитирует Горелова «Интерфакс».

Он выразил надежду, что на пике число новых случаев инфицирования не превысит 20 тысяч в сутки.

Сейчас, добавил эпидемиолог, Россия находится в фазе роста, которая пока не завершилась.

Ранее NEWS.ru писал, что представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович назвала критическим нынешний этап пандемии коронавируса. В свою очередь американские учёные заявили, что COVID-19 стал более заразным из-за новых мутаций. А российский вирусолог Анатолий Альтштейн предрёк миру ещё полгода пандемии.