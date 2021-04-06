ПФР раскрыл схемы, при помощи которых обманывают пенсионеров

https://static.news.ru/photo/ab4de676-9766-11eb-8dff-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионный фонд раскрыл схемы, которыми мошенники пользуются для обмана пенсионеров. Ведомство особо подчеркнуло, что все услуги Пенсфонд предоставляет абсолютно бесплатно.

Так, работники ПФР предлагают при звонке якобы из их учреждения попросить звонящего представиться, назвать должность, а также орган ПФР, в котором он работает. При этом ни в коем случае нельзя называть свои персональные данные, номера банковских карт и их коды по телефону, говорится на сайте ПФР.

Нельзя верить обещаниям различных фирм «разобраться» в пенсионных делах. Сотрудники ПФР не посещают пенсионеров на дому, не проводят опросы и не спрашивают по телефону личные данные.

О любых подозрительных фактах следует сразу сообщить в правоохранительные органы.

За последний год со счетов российских граждан кибермошенники совершили на 60% больше краж, чем за все предыдущие годы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные мониторинга открытых источников проекта ОНФ «За права заёмщиков».

Ранее NEWS.ru сообщал, что новая схема обмана россиян появилась у мошенников благодаря возросшему интересу к биржевым инвестициям. В охоте за личной информацией и деньгами злоумышленники предлагают проверить надёжность брокеров через Сеть.