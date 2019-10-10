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Введение административной ответственности для родителей курящих детей неэффективно, заявила председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова. Эксперт отметила, что штрафы вряд ли заставят подростка отказаться от вредной привычки.

Леткова пояснила, что в КоАП есть статья, которая предусматривает наказание за ненадлежащее воспитание. Однако устанавливать ответственность за каждое конкретное правонарушение не нужно. Мы как родительская общественность отрицательно относимся к такой...