В Санкт-Петербурге люди несут цветы в Спасо-Преображенский собор, где пройдёт отпевание врача-онколога Андрея Павленко, которому не удалось победить рак желудка.
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В своём последнем слове онколог попросил оказать помощь его детищу — гранту имени Андрея Павленко. Он призван доносить правдивую информацию о раке и его лечении. По просьбе врача половина от собранной суммы пойдёт на развитие проекта, а вторая половина будет перечислена семье. Павленко попросил не оставлять его родных, так как он был единственным кормильцем. С раком желудка, который сам у себя и диагностировал, медик боролся с 2018 года.
Как писал NEWS.ru, ранее вдова онколога Анна Гегечкори сообщила, что похороны пройдут в 15 часов на Киновеевском кладбище.
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