https://static.news.ru/photo/dc0ea7aa-3079-11ea-a126-fa163e074e61_660.jpg Андрей Павленко Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

В Санкт-Петербурге люди несут цветы в Спасо-Преображенский собор, где пройдёт отпевание врача-онколога Андрея Павленко, которому не удалось победить рак желудка.

Как пишут «Невские новости», коллеги и родные врача уже собрались в храме и ждут начала службы. Павленко скончался 5 января. Сразу после смерти доктора в Интернете появилось видео, на котором Павленко говорит, что если запись опубликована, то это означает его проигрыш в борьбе с болезнью.

В своём последнем слове онколог попросил оказать помощь его детищу — гранту имени Андрея Павленко. Он призван доносить правдивую информацию о раке и его лечении. По просьбе врача половина от собранной суммы пойдёт на развитие проекта, а вторая половина будет перечислена семье. Павленко попросил не оставлять его родных, так как он был единственным кормильцем. С раком желудка, который сам у себя и диагностировал, медик боролся с 2018 года.

Как писал NEWS.ru, ранее вдова онколога Анна Гегечкори сообщила, что похороны пройдут в 15 часов на Киновеевском кладбище.