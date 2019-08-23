https://static.news.ru/photo/cf9e1b48-c591-11e9-805d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в современной России ситуация с замалчиванием руководством СССР аварии на Чернобыльской АЭС не может повториться.

По его словам, это исключено. В качестве доводов к этому он привёл множественность источников информации, которыми пользуется российский лидер, и скорость обмена сведениями.

Мы с вами не знаем, как и по каким каналам руководство СССР в то время получало информацию, — сказал Песков.

Он также уточнил, что ему неизвестно, был ли просмотрен президентом РФ сериал HBO «Чернобыль».

Ранее News.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает о фактах радиационного заражения пострадавших при взрыве в Архангельской области.