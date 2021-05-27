Песков: граждане не могут не оправдать надежды президента

https://static.news.ru/photo/0247b110-bee9-11eb-94f9-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что власти надеются на создание коллективного иммунитета благодаря вакцинации от коронавируса. Поэтому разъяснительная работа на этот счёт будет продолжаться. Его слова приводит ТАСС.

Журналисты поинтересовались, есть ли возможность достичь коллективного иммунитета в 60% до осени. На это Песков ответил, что «надежда есть». По его словам, государство сделало всё необходимое и теперь остальное зависит только от самих граждан.

Именно гражданам нужно осознать, что для защиты своего здоровья, защиты своей жизни и для того, чтобы жить полноценной жизнью в условиях продолжающейся пандемии, нужно сделать прививку, — сказал представитель Кремля.

На вопрос, что будет, если граждане не осознают важность вакцинации и не оправдают надежды властей, представитель Кремля заметил, что «граждане не могут не оправдать надежды президента».

Конечно же, правительство и всё руководство будет терпеливо продолжать объяснять и разъяснять важность вакцинирования, — заключил Песков.

Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что к кампании по агитации населения за вакцинацию от коронавируса должны подключиться священники, журналисты и психологи, поскольку именно они смогут переломить антипрививочные настроения.