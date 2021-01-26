Песков сравнил с террористами тех, кто привлекает детей к протестам

https://static.news.ru/photo/a2a20de8-5fbe-11eb-a6d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал прошедшие в стране несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального и сравнил с террористами тех, кто привлекает к ним несовершеннолетних.

Разве террористы не прикрываются женщинами и детьми? Прикрываются <...>. Очень плохо, когда на подобные акции провоцируют детей. К сожалению, действительно, есть и дети, задержанные на этих акциях, — цитирует его РИА Новости.

Песков добавил, что дети обычно посещают такие акции из любопытства, из желания «поучаствовать в шумной тусовке».

Митинги в поддержку Навального прошли в 23 января в ряде российских городов. Глава сети штабов политика утверждает, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом) оценил численность протестующих в Москве в 50 тысяч человек, журналисты Reuters считают, что протестовать вышли 40 тысяч человек, в МВД говорят о четырёх тысячах.

По данным «ОВД-Инфо», на акциях протеста были задержаны более 3,3 тысячи человек. Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что в числе задержанных около 300 несовершеннолетних, самому младшему из которых девять лет.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил возбудить уголовное дело против Навального за использование несовершеннолетних в политических акциях. Привлечение детей к подобным мероприятиям осудили президент Владимир Путин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также глава СПЧ Валерий Фадеев.