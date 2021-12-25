Песков рассказал о том, как Путин проведёт новогодние дни

Новый год президент России Владимир Путин традиционно будет встречать в компании родных и близких, рассказал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также отметил, что на праздничной неделе Путин часть времени проведёт в рабочих делах и встречах. Это связано в первую очередь с непростой мировой обстановкой. Кататься на лыжах в Сочи президент ещё не планировал.

Традиционно — с родными и близкими, с друзьями, — сказал Песков в ответ на вопрос, как президент отметит праздник.

По словам пресс-секретаря, рождественская неделя у российского лидера пройдёт частично в рабочем режиме. Путин редко проводит всё это время «как новогодние праздники», подчеркнул представитель Кремля.

Я думаю, что первые несколько дней он (Путин. — NEWS.ru) будет, как и все, использовать просто для отдыха. Хотя, я ещё раз повторяю, у него же полностью не может быть отдыха, — напомнил Песков.

Он также рассказал, что российскому лидеру постоянно приходится работать и с документами, и с другой информацией.

Тем более когда такая тревожная обстановка в Европе, постоянно поступает информация по всем источникам, по всем каналам, — поделился Песков.

Представитель Кремля добавил, что Путину необходимо читать и заслушивать доклады и данный процесс не может быть остановлен. При этом Песков не стал исключать возможности, что уже в середине праздничной недели президенту понадобится провести какие-то встречи, но речи о полноформатных совещаниях, по его словам, пока не идёт, их в планах нет.

Также Песков уточнил, что пока глава государства не задумывался о поездке на рождественскую неделю в Сочи для катания на горных лыжах.

Ранее пресс-секретарь президента сравнил работу главы государства с доменной печью, которую невозможно потушить, такой у неё безостановочный цикл. Также он сообщил, что Владимир Путин предпочитает отдыхать в пределах страны, так как считает Родину лучшим местом для этого.