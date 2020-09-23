Песков рассказал о поддержке властями регионов

https://static.news.ru/photo/4d12d14a-fe53-11ea-b6d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В период пандемии регионы получали прямую поддержку федерального бюджета, при этом правительство действовало точечно и весьма оперативно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в рамках антикризисных мер Кабмин поддерживал и будет поддерживать регионы. Он также подчеркнул важность избежать закредитованности субъектов коммерческими долгами, пишут РИА Новости.

Пресс-секретарь напомнил, что в последние 10 лет принимались достаточно энергичные меры для сокращения и реструктуризации долговой нагрузки регионов. Некоторые регионы тратили огромные средства на обслуживание долгов в коммерческих банках, которые брали под большие проценты.

С одной стороны, очевидно, что предстоит поддерживать регионы. Но, с другой стороны, важно избежать, — и об этом тоже, кстати, говорил президент неоднократно, — важно избежать возвращения в ситуацию, когда регионы просто несли такой непосильный груз долгов на своих плечах, — сказал Песков.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что власти РФ продлевают на 2021 год снятие для регионов ограничений на уровень дефицита и долга в части как расходов на антикризисные и антиковидные мероприятия, так и на компенсацию недополученных доходов к 2019 году.

Как писал NEWS.ru, Борис Титов выступил с просьбой к правительству РФ о продлении мер господдержки бизнеса до конца 2021 года. Соответствующее письмо он направил премьер-министру России Михаилу Мишустину. В нём подчёркивается необходимость дать предприятиям реальные возможности сохранения или упрощенного перезапуска на фоне отрицательных финансовых результатов и предлагается продлить действие отсрочек по налогам и взносам до конца 2021 года.