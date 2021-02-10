Песков признал высокой избыточную смертность в РФ по итогам 2020 года

https://static.news.ru/photo/d381eefa-6b8b-11eb-9ec4-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что называемая избыточная смертность в стране по итогам прошедшего года является высокой.

В то же время он подчеркнул, что такая ситуация не является уникальной для России, «это суровая реальность пандемии коронавируса», с которой столкнулись все страны мира.

Наша система здравоохранения сработала действительно весьма эффективно и доказала свой мобилизационный высокий потенциал и надёжность. А добавленная смертность появилась практически во всех странах мира по 2020 году, и, к сожалению, уровень этой добавленной смертности выше, чем тот, который был бы допустим. Но это суровая реальность пандемии, поэтому здесь, к сожалению, столкнулись все страны мира, — цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

Комментируя сообщение, что в некоторых регионах сообщалась заниженная статистика смертности, Песков отметил, что на угрозу пандемии регионы реагировали и продолжают реагировать адекватно.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что уровень смертности в стране за 2020 год вырос на 17,9%. Она пояснила, что это «избыточная смертность», включающая в себя летальные исходы от коронавируса.

За время пандемии коронавирусной инфекции число заболевших COVID-19 россиян превысило 4 млн. По данным на 10 февраля, в России выявлено 4 012 710 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 78 134 летальных исхода, выздоровел 3 516 461 человек. Больше всего заразившихся коронавирусом оказалось в Москве. За весь период в столице было выявлено 948 477 случаев заболевания COVID-19. 858 358 пациентов выздоровело, жертвами болезни стали 14 099 человек, писал NEWS.ru.