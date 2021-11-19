Песков отказался комментировать вакцинацию подростков от COVID

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался от комментариев на тему испытаний и вывода на рынок вакцины от коронавируса для подростков, сославшись на то, что это не относится к компетенции Кремля. Так он ответил на вопрос журналистов о перспективах и возможных сроках вакцинации этой категории населения, передаёт ТАСС.

Это не вопрос для Кремля, мы же не занимаемся сертификацией вакцин, ни детских, ни взрослых, никаких. Это не Кремль нужно спрашивать, — сказал Песков.

11 ноября заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова объявила о начале третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» на базе 12 медучреждений. Вакцинация будет проводиться в три этапа. Всех участников просят вести дневник самочувствия. Их регулярно осматривают врачи, проходит мониторинг анализов.

В исследовании примут участие три тысячи несовершеннолетних от 12 до 17 лет. 2,4 тысячи человек получат вакцину, остальные — плацебо. После испытаний тех, кто получил «пустышку», привьют «Спутником М». Препарат профилактики коронавируса для подростков является пятикратно разведённой вакциной «Спутник V», которой прививают взрослое население.