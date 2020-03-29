https://static.news.ru/photo/78c1c004-71b2-11ea-91aa-fa163e074e61_660.jpgДмитрий ПесковФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения о его переходе на удалённую работу из-за ситуации с коронавирусом не соответствуют действительности.
Меня никуда не переводили, — цитирует Пескова радиостанция «Говорит Москва».
Он подчеркнул, что впервые дал дистанционное интервью программе «Москва. Кремль. Путин», с корреспондентами которой обычно всегда общался лично, в целях предосторожности.
Как писал NEWS.ru, ранее журналисты программы сообщили, что во время беседы на столе Пескова кроме записной книжки, телефона и семейных фотографий можно было заметить градусник, бутылочку с антисептиком и папку с материалами по коронавирусу.
На сегодняшний день в России зафиксировано 1534 случая коронавирусной инфекции, из которых более тысячи приходится - в Москве. Выздоровели 64 человека, скончались – восемь.
В мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч.