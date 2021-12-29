Песков объяснил расхождение официальных данных о коллективном иммунитете

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему у главы Роспотребнадзора Анны Поповой и вице-премьера Татьяны Голиковой имеются разные данные о коллективном иммунитете к коронавирусу, пишет РИА Новости. По его словам, сведения могут быть разными за счёт различной методики при подсчёте, к тому же погрешность в таких случаях неизбежна.

Здесь определённый допуск есть, к этому так и нужно относиться, с допуском, — уточнил представитель Кремля.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос до 61,1%, однако этого показателя недостаточно, чтобы чувствовать себя в безопасности. Ранее в тот же день в ходе неформального саммита глав стран СНГ руководители государств заслушали доклад главы Роспотребнадзора Анны Поповой о ситуации с коронавирусом и «омикрон»-штаммом, задав ей несколько уточняющих вопросов.

Когда речь зашла о необходимом уровне коллективного иммунитета, президент России Владимир Путин поинтересовался ситуацией в стране и получил ответ, что сейчас коллективный иммунитет составляет около 60%. В ответ на это он заявил, что итоговый уровень иммунитета должен достигать 90%/ По словам Путина, в других странах поставили именно такую цель.