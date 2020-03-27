https://static.news.ru/photo/1a737c48-7047-11ea-b118-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

В Калмыкии зарегистрирован первый, правда, пока официально не подтверждённый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава региона Бату Хасиков.

Есть первый, но пока не подтверждённый случай. Ждём официальных результатов анализов. Все контактные лица изолированы в обсерваторе и также сдают анализы, — заявил глава региона во «Вконтакте».

По его словам, власти предпринимают необходимые действия по противодействию COVID-19.

Закупаем лекарства, дезсредства, оборудование для больниц, устраиваем обсерваторы. Все медики — в режиме готовности, — добавил Хасиков.

Ранее NEWS.ru писал, что взрывного роста заразившихся коронавирусом в России в данное время не наблюдается. Об этом на заседании президиума Координационного совета по борьбе с инфекцией заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Вместе с тем она добавила, что 20% инфицированных коронавирусом в РФ заразились им контактным путём внутри страны и не выезжали за рубеж.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 538 тысяч человек, 24,2 тысячи умерли, более 124 тысяч выздоровели.

В России выявлено 1036 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрировано 196 случаев, из них в Москве — 157. Выписаны по выздоровлении 45 человек, умерли три человека.