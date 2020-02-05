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Ахада Карабалаева, который в ночь на 6 сентября 2019 года напал на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой, отправили в психбольницу по решению суда.

На основании постановления суда Карабалаев направлен на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую помощь в стационарных условиях специализированного типа, — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Во время нападения...