Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Первый самолёт Воздушно-космических сил (ВКС) с россиянами и гражданами других стран на борту, эвакуированными их китайского города Ухань, прибыл в аэропорт Тюмени.

По докладу военных медиков, состояние прибывших из Китайской Народной Республики удовлетворительное, — сообщили в Минобороны РФ.

Среди эвакуированных заболевших коронавирусом нет.

Как ранее писал NEWS.ru, первый самолёт Воздушно-космических сил Российской Федерации (ВКС) вылетел с 82 россиянами из Ухани в Россию.

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