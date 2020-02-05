Первый самолёт Воздушно-космических сил (ВКС) с россиянами и гражданами других стран на борту, эвакуированными их китайского города Ухань, прибыл в аэропорт Тюмени.
По докладу военных медиков, состояние прибывших из Китайской Народной Республики удовлетворительное, — сообщили в Минобороны РФ.
Среди эвакуированных заболевших коронавирусом нет.
Как ранее писал NEWS.ru, первый самолёт Воздушно-космических сил Российской Федерации (ВКС) вылетел с 82 россиянами из Ухани в Россию.
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