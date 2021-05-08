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Первый канал оштрафовали за сюжет, снятый СМИ-иноагентом

15:35, 08 мая 2021
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Первый канал оштрафовали на 30 тысяч рублей за использованное в эфире программы «Время покажет» видео, снятое СМИ, которое Минюст РФ признал иностранным агентом. Об этом телеведущий Анатолий Кузичев рассказал Telegram-каналу «Подъём».

Журналист пояснил, что невозможно избежать огрехов при том объёме информации, который редакторы «Время покажет» обрабатывают каждый день.

Это просто такая небольшая, не свойственная нам неаккуратность. Впредь будем ещё внимательнее к этому относиться, — пообещал Кузичев.

Роскомнадзор подал в суд на Первый канал в апреле. Поводом для иска стал выпуск «Время покажет» от 11 марта. В программе показали сюжет, снятый телеканалом «Настоящее время» (включён в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента).

30 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий штраф до 50 тысяч рублей за распространение в СМИ, включая электронные, сообщений и материалов СМИ-иноагента без указания на данный статус. Изменения внесли в Кодекс об административных правонарушениях.

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