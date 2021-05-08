Первый канал оштрафовали за сюжет, снятый СМИ-иноагентом

https://static.news.ru/photo/bb26ac2a-affa-11eb-afd3-96000091f725_660.jpg Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Первый канал оштрафовали на 30 тысяч рублей за использованное в эфире программы «Время покажет» видео, снятое СМИ, которое Минюст РФ признал иностранным агентом. Об этом телеведущий Анатолий Кузичев рассказал Telegram-каналу «Подъём».

Журналист пояснил , что невозможно избежать огрехов при том объёме информации, который редакторы «Время покажет» обрабатывают каждый день.

Это просто такая небольшая, не свойственная нам неаккуратность. Впредь будем ещё внимательнее к этому относиться, — пообещал Кузичев.

Роскомнадзор подал в суд на Первый канал в апреле. Поводом для иска стал выпуск «Время покажет» от 11 марта. В программе показали сюжет, снятый телеканалом «Настоящее время» (включён в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента).

30 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий штраф до 50 тысяч рублей за распространение в СМИ, включая электронные, сообщений и материалов СМИ-иноагента без указания на данный статус. Изменения внесли в Кодекс об административных правонарушениях.