Пермский стрелок во время учёбы в школе обещал расстрелять учительницу

Бывшие одноклассники Тимура Бекмансурова, который, по предварительным данным, устроил стрельбу в Пермском госуниверситете, рассказали, что он уже угрожал убить. Причём именно купить оружие и расстрелять учительницу. Об этом сообщил Telegram-канал Properm.ru. Жертвами сегодняшнего нападения стали шесть человек, 24 раненых получают медицинскую помощь.

Мы с ним учились. Как-то был момент, когда учительница поставила три. И он сказал ей напрямую: «Я когда-нибудь куплю оружие, я вас расстреляю». Сейчас мы с ребятами в беседе вспоминаем это, никто его слова всерьёз не воспринимал, — рассказали одноклассники.

Стрельба в Перми произошла утром 20 сентября. Стрелявший пронёс на территорию университета боевое ружьё и открыл огонь по студентам.

Обезвредил нападавшего младший лейтенант ДПС Константин Калинин. Преступник выстрелил в него из ружья, и полицейский применил оружие. Затем он обезоружил нападавшего и оказал ему первую медицинскую помощь.

21 сентября в Прикамье объявлено днём траура по погибшим при стрельбе.

Ранее стало известно, что случившееся прокомментировал отец Бекмансурова. По словам мужчины, он в шоке, о произошедшем узнал от бабушки Тимура. С его матерью он в разводе, о сыне сказал, что тот часто сидел дома, не хотел гулять, когда-то раньше ходил на плавание.