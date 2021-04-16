Перечислены самые популярные авианаправления на майские праздники

https://static.news.ru/photo/b90a4968-0773-11eb-b27a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самыми популярными внутренними направлениями в России на майские праздники в 2021 году стали Крым, Сочи и Краснодар.

Аналитики сервиса поездок и путешествий Туту.ру рассказали RT, как изменилась цена на билеты по этим направлениям за два года.

Больше всего билетов было куплено из Москвы в Симферополь. Цена за такую поездку выросла по сравнению с 2019 годом на 4% — с 6378 рублей до 6618 рублей за билет в одну сторону.

Как ни странно, цены на билеты в Сочи и Краснодар, наоборот, снизились. Теперь билет из Москвы к побережью обойдётся на 2% дешевле — в 6160 рублей, в 2019 году он стоил 6313 рублей. В Краснодар из столицы можно улететь с авиабилетом на 10% дешевле, чем два года назад (5723 рубля против 6374 рублей в 2019 году).

В топ самых популярных направлений также вошли Минеральные Воды, Петербург и Анапа. В среднем за перелёт по России россияне заплатят 7399 рублей в одну сторону. За два года средний чек почти не изменился, тогда цена за один перелёт составляла 7321 рубль.

Как писал NEWS.ru, российский врач и телеведущий Александр Мясников напомнил россиянам, что коронавирус — это не единственная проблема. В мире сотни не менее опасных и неприятных инфекционных заболеваний, которые в том числе ведут к смерти. Он предупредил россиян в преддверии открытия купального сезона на морских курортах страны, которые ожидаемо будут переполнены из-за закрывшихся Турции и Танзании, о вспышках ротавируса, норавируса, гепатита А, энтеровирусов, вирусов Коксаки и прочих.