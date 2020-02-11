Минздрав РФ опубликовал перечень не зарегистрированных в РФ психотропных лекарств, которые планируется разрешить ко ввозу в страну с 1 марта. Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер посчитала предложенный ведомством список недостаточным и предложила расширить его.
Как
Это обезболивающие, противосудорожные препараты, детские лекарственные формы. Этого недостаточно, потому что есть ещё масса препаратов, которые люди ввозят, подвергая себя риску и не думая про это, — отметила общественный деятель.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает ввоз незарегистрированных препаратов, содержащих психотропные или наркотические вещества и определяет порядок взаимозаменяемости лекарств. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил документально оформить процедуру ввоза в страну таких средств.
Как сообщал NEWS.ru, в феврале в Москве задержали группу врачей-онкологов за хищение лекарственных препаратов на сумму более 100 млн рублей. Украденное они реализовывали через аптечную сеть и подставных дистрибьюторов в другие регионы.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен