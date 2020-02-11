https://static.news.ru/photo/3b85a502-4cbe-11ea-a824-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минздрав РФ опубликовал перечень не зарегистрированных в РФ психотропных лекарств, которые планируется разрешить ко ввозу в страну с 1 марта. Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер посчитала предложенный ведомством список недостаточным и предложила расширить его.

Как передаёт ТАСС, Федермессер заявила, что предложение Минздрава касается только лекарств, «о которых шумели некоммерческие организации», и по сути не является исполнением президентских поручений.

Это обезболивающие, противосудорожные препараты, детские лекарственные формы. Этого недостаточно, потому что есть ещё масса препаратов, которые люди ввозят, подвергая себя риску и не думая про это, — отметила общественный деятель.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает ввоз незарегистрированных препаратов, содержащих психотропные или наркотические вещества и определяет порядок взаимозаменяемости лекарств. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил документально оформить процедуру ввоза в страну таких средств.

Как сообщал NEWS.ru, в феврале в Москве задержали группу врачей-онкологов за хищение лекарственных препаратов на сумму более 100 млн рублей. Украденное они реализовывали через аптечную сеть и подставных дистрибьюторов в другие регионы.