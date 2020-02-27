Глава Минкомсвязи Максут Шадаев рассказал, что список социально значимых российских сайтов с бесплатным доступом будет готов в течение месяца.
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Ранее сообщалось, что доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти станет бесплатным с 1 марта 2020 года. По словам руководителя «Ростелекома» Михаила Осеевского, компания ждёт решения правительства и списка сайтов для бесплатного доступа.
Как писал NEWS.ru, министр связи Максут Шадаев намерен открыть доступ к персональным данным россиян сотрудникам силовых органов. Сведения, которые сейчас можно получить только по запросу через суд, предлагается предоставить для оперативно-разыскной деятельности. Доступ в онлайн-режиме силовикам хотят разрешить к 2024 году. Позднее премьер-министр Михаил Мишустин опроверг эти планы.
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