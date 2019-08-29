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Жительница Кемерово сделала перерасчёт пенсии и получила доплату на сумму более чем 160 тысяч рублей благодаря партийному билету КПСС, который ей выдали в 1975 году.

Женщина решила оспорить размер пенсии, назначенной ей ПФР. Для этого она обратилась в прокуратуру, которая провела проверку и выяснила, что 66-летня кемеровчанка — пенсионерка по старости.

После она предоставила Пенсионному фонду партийный билет. В нём содержались сведения об уплате ежемесячных членских вносов, размер которых устанавливался в процентном соотношении от размера заработной платы. Таким образом, женщине удалось подтвердить свой заработок.

В результате прокурор внёс в адрес начальника кемеровского управления ПФР представление о нарушении пенсионного законодательства и потребовал произвести перерасчёт выплат, передаёт « Комсомольская правда ».

Ранее News.ru писал, что сотрудников ПФР заподозрили в продаже персональных данных россиян. Как следует из материалов проверки Генпрокуратуры, работники передавали их за вознаграждение в негосударственные пенсионные фонды.