Пенсии военным пенсионерам проиндексируют Депутат Чаплин: пенсии военным пенсионерам проиндексируют на 5,1%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выплаты военным пенсионерам в России проиндексируют на 5,1% с учетом прогноза инфляции, заявил NEWS.ru депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», член комитета ГД по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, повышение коснется порядка трех миллионов человек. Соответствующий законопроект депутаты приняли в первом чтении.

Около 3 млн человек коснется данное повышение. В 2023 году средний размер пенсии военных пенсионеров был около 42 тыс. рублей. Выплата будет проиндексирована на 5,1% c учетом прогноза инфляции. Сейчас эта сумма будет увеличена еще, — отмечает Чаплин.

Авторы инициативы, как сообщалось ранее, предлагают с 1 октября начать учитывать при расчете военных пенсий 89,83% денежного дохода. Сейчас этот показатель составляет 89,32%.

Также в Госдуму на рассмотрение внесен законопроект, расширяющий список лиц, имеющих право на получение страховых выплат в случае гибели участника военной операции на Украине. По словам автора инициативы депутата от партии «Справедливая Россия — За правду» Федота Тумусова, меру предлагается распространить на братьев и сестер погибших военнослужащих.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится с 2025 года. Глава государства поручил Госдуме принять соответствующий законопроект в весеннюю сессию.