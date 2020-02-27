https://static.news.ru/photo/75fd5770-5975-11ea-af91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пенсионный фонд России больше не будет требовать заявления на выплату пенсии по инвалидности. Процедура станет автоматической в 2021 году, уверяют в Минтруде.

Ведомство разработало законопроект, предлагающий автоматически передавать в ПФР данные об обновлении Федерального реестра инвалидов, чтобы упростить процедуру назначения пенсий. Заявления начнут составлять медицинские организации.

Первый шаг, который мы предприняли, — подготовили данный законопроект. Он нам позволит назначать пенсию инвалидам, обратившимся в [органы] медико-социальной экспертизы, — цитирует ТАСС министра труда и соцзащиты Антона Котякова.

Минтруд планирует запустить обновлённую процедуру с 1 июля 2021 года.

Как писал NEWS.ru, с 1 июля 2020-го ПФР начнёт перечислять социальные выплаты только пользователям национальной платежной системы «Мир»