Педагогам расскажут, как выявлять скулшутеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В МВД разработали пособие для педагогов и администраций школ по выявлению учеников, которые планируют нападения. В июле оно будет направлено в учебные заведения, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства Марию Кольцову.

Она пояснила, что в пособии речь идет о «скрытой, латентной истории», ситуации, когда учащийся задумывает преступление и-за обиды на педагога или одноклассников.

Такие критерии мы прорабатывали c нашим научным сообществом, МВД, подключали Следственный комитет, МГУ Ломоносова. Постараемся, чтобы они были прикладными и в первую очередь ими могли пользоваться администрации учебных заведений и учителя, а не только сотрудники органов внутренних дел, — отметила представитель ведомства.

В начале текущего года полицейские задержали троих подростков 16 и 17 лет, которые намеревались устроить стрельбу в школе из-за «ненависти к людям». Один из них признался, что сам разрабатывал планы атаки, поскольку превосходит товарищей в тактике. Нападение планировалось на апрель.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что за последнее время в России было предотвращено более 100 терактов с использованием оружия в школах. Для решения этой проблемы следует проводить работу по выявлению разного рода группировок и сообществ, включая террористические, подчеркнул он.