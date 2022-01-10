Педагог отреагировал на скандал со школьником в наушниках

Реакция учительницы на поведение школьника, который сидел на уроке в наушниках, была несдержанной, поскольку погружённые в гаджеты ученики зачастую не реагируют на замечания педагога и могут даже оскорблять его, заявил NEWS.ru кандидат психологических наук, заслуженный учитель России Александр Снегуров. Так он прокомментировал скандал в одной из школ Кемеровской области, где учительница накричала на школьника в наушниках.

Ученик, погружённый в гаджеты, зачастую не реагирует на замечания педагога, порой оскорбляет его, в «эфир» же попадает запись реакции раздражённого учителя, который порой не сдерживается в выражениях. Мы как бы заведомо полагаем, что учителю не свойственны ни эмоции, ни самоуважение, что он должен постоянно контролировать себя, превращаясь, по сути, в полуробота. Такая сдержанность преподносится как признак профессионализма. Но если у учителя нет эмоций, это вряд ли хороший учитель, — сказал Снегуров.

Собеседник добавил, что нельзя ожидать от преподавателя только позитивных эмоций, особенно если его требования игнорируется. По его словам, соблюдать нормы поведения должны не только учителя, но и ученики, хотя об этом нечасто вспоминают.

На учителя сброшена куча забот, он беззащитен, измотан! И мы его, а вместе с ним и педагогику, «добиваем» вот такими роликами! Легко обвинить педагога в неэтичности, а вот попробуйте провести урок в классе, где у каждого ученика «особенности», «личные обстоятельства», «трудности», — возмутился психолог.

Эксперт призвал защищать учителя, а не акцентировать внимание на его слабостях.

Конфликт между учеником и учительницей в одной из школ Ленинска-Кузнецкого произошёл после того, как школьник отказался отдавать педагогу свои наушники от телефона. В ответ на это женщина стала кричать на него: «Наушники сюда дал. Ты кто вообще такой на меня орать? Ты кто такой?»