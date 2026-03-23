Печеный лук — впервые попробовала в пост, теперь не оторваться: вкуснятина практически из ничего

Печеный лук в специях — это удивительное постное блюдо, которое доказывает, что даже из самого простого и доступного продукта можно создать настоящий кулинарный шедевр.

При запекании лук теряет свою резкость и становится сладким, нежным, а ароматные специи превращают его в изысканное лакомство. Идеально подходит как гарнир или самостоятельная закуска, а готовится эта вкуснятина практически из ничего.

Для приготовления вам понадобится: 4–5 крупных луковиц, 3–4 ст. л. оливкового или другого растительного масла, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. паприки, 0,5 ч. л. черного перца, 0,5 ч. л. сушеного чеснока, зелень (укроп, петрушка).

Рецепт: лук очистите и нарежьте толстыми кольцами (около 1,5–2 см). В миске смешайте масло, соль, сахар, паприку, перец и сушеный чеснок. Обмакните каждое кольцо лука в масляную смесь, чтобы оно равномерно покрылось специями. Выложите лук на противень, застеленный пергаментом, в один слой. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 20–25 минут до мягкости и золотистого цвета.

Готовый лук посыпьте свежей зеленью. Подавайте горячим или теплым. Впервые попробовала это чудо в пост, теперь не оторваться.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
