Стало известно, кто из политиков первым поклонился «Троице» в храме Патриарх Кирилл начал проводить литургию в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал проводить литургию в храме Христа Спасителя, где размещена икона «Троица». Среди прихожан в храме были замечены глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Икону Андрея Рублева установили в специальную капсулу, которая будет поддерживать необходимый режим влажности. Реликвию накануне перевезли в храм из Третьяковской галереи. В Минкульте сообщали, что она будет находиться в храме до 18 июня, при этом предстоятель РПЦ говорил, она будет оставаться там в течение года.