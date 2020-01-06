Патриарх Московский и всея Руси Кирилл раскритиковал законопроект о домашнем насилии. Он отметил зависимость авторов законопроекта от «зарубежных инноваций».
Всякое вторжение извне в семейные отношения несёт в себе очень большие негативные последствия. В советское время мы проходили через нечто подобное. Тогда были домовые комитеты, партийные организации и участковые принимали активное участие, но при помощи милиционера, общественных активистов невозможно восстановить любовь между супругами, — заявил глава РПЦ в эфире телеканала «Россия 1».
Проект закона о профилактике домашнего насилия был
Как ранее писал NEWS.ru, патриарх Кирилл рекомендовал священнослужителям проявлять скромность и деликатность по отношению к верующим, которые приходят на исповедь. По его словам, таинство «не должно становиться местом для удовлетворения интереса к чужой жизни».
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