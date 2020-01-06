https://static.news.ru/photo/42fc6b42-3141-11ea-8662-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Кирилл Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл раскритиковал законопроект о домашнем насилии. Он отметил зависимость авторов законопроекта от «зарубежных инноваций».

Всякое вторжение извне в семейные отношения несёт в себе очень большие негативные последствия. В советское время мы проходили через нечто подобное. Тогда были домовые комитеты, партийные организации и участковые принимали активное участие, но при помощи милиционера, общественных активистов невозможно восстановить любовь между супругами, — заявил глава РПЦ в эфире телеканала «Россия 1».

Проект закона о профилактике домашнего насилия был опубликован на сайте Совета Федерации. Однако он вызвал волну критики. Основные претензии заключались в том, что документ защищает только нынешних или бывших родственников, не оговаривая иные формы совместного проживания людей. Помимо этого, недовольство общественников вызывало то, что о насилии не могут заявлять третьи лица, это ставит под угрозу жертв агрессии, запуганных истязателем. К тому же само определение насилия относило побои или причинение вреда здоровью к административным правонарушениям, проверка по которым может занимать около месяца, что лишало бы пострадавших оперативных мер защиты.

Как ранее писал NEWS.ru, патриарх Кирилл рекомендовал священнослужителям проявлять скромность и деликатность по отношению к верующим, которые приходят на исповедь. По его словам, таинство «не должно становиться местом для удовлетворения интереса к чужой жизни».